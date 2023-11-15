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Вадим Гаранин прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Черноморца»

Вадим Гаранин прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Черноморца»
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Вадим Гаранин поделился мыслями по поводу своего назначения на пост главного тренера новороссийского «Черноморца», выступающего в Мелбет Первой лиге.

«Хочу поблагодарить футбольный клуб «Черноморец» за то доверие, которое он оказывает мне и моему тренерскому штабу. Все знания, всё понимание, которое у нас есть, мы отдадим на благо нашего клуба. Нам очень хочется, чтобы регион, город, клуб гордился своей командой. Всё, что у нас есть, мы отдадим в этой работе», — приводит слова Гаранина пресс-служба «Черноморца».

52-летний Вадим Гаранин до назначения в «Черноморец» являлся ассистентом главного тренера калининградской «Балтики-БФУ», выступающей в ЛЕОН-Второй лиге. Ранее он возглавлял «Сочи», «Тверь» и красноярский «Енисей».

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