Вадим Гаранин прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Черноморца»

Вадим Гаранин поделился мыслями по поводу своего назначения на пост главного тренера новороссийского «Черноморца», выступающего в Мелбет Первой лиге.

«Хочу поблагодарить футбольный клуб «Черноморец» за то доверие, которое он оказывает мне и моему тренерскому штабу. Все знания, всё понимание, которое у нас есть, мы отдадим на благо нашего клуба. Нам очень хочется, чтобы регион, город, клуб гордился своей командой. Всё, что у нас есть, мы отдадим в этой работе», — приводит слова Гаранина пресс-служба «Черноморца».

52-летний Вадим Гаранин до назначения в «Черноморец» являлся ассистентом главного тренера калининградской «Балтики-БФУ», выступающей в ЛЕОН-Второй лиге. Ранее он возглавлял «Сочи», «Тверь» и красноярский «Енисей».