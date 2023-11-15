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Марсело: Месси нельзя провоцировать — он злится, и после этого с ним труднее справляться

Марсело: Месси нельзя провоцировать — он злится, и после этого с ним труднее справляться
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Экс-защитник мадридского «Реала» Марсело высказался о противостояниях с бывшим форвардом «Барселоны» Лионелем Месси, ныне выступающим за «Интер Майами».

«Месси совсем не разговаривал во время игр. Я тоже старался не разговаривать с ним, потому что он был тихим.

Мы всегда говорили, что нам следует оставить всё как есть, потому что, если вы решите строить ему козни, спровоцируете его — он разозлится. А если он разозлится, с ним будет труднее справляться», – приводит слова Марсело Sport.es.

Напомним, Марсело выступал за «Реал» на протяжении 15 лет (с 2007 по 2022 год). Месси играл за «Барселону» с 2003 по 2021 год. Аргентинец является лучшим бомбардиром в истории «эль класико» (26 голов). За свою карьеру Месси принял участие в 43 матчах с мадридским «Реалом».

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