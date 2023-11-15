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Стали известны команды, с которыми сыграют клубы из Ла Лиги в Кубке Испании

Стали известны команды, с которыми сыграют клубы из Ла Лиги в Кубке Испании
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Стали известны команды, с которыми сыграют клубы из Ла Лиги во втором раунде Кубка Испании, сообщает пресс-служба турнира.

22 ноября, среда:

«Самора» — «Вильярреал».

5 декабря, вторник:

«Аценета» — «Хетафе»;

«Ароса» — «Валенсия».

6 декабря, среда:

«Еклано» — «Райо Вальекано»;

«Барбастро» — «Альмерия»;

«Терраса» — «Алавес»;

«Андрайч» — «Реал Сосьедад»;

«Валье де Эгес» — «Мальорка»;

«Вильяновенсе» — «Бетис»;

«Атлетико Асторга» — «Севилья».

7 декабря, четверг:

«Арандина» — «Кадис»;

«Туделано» — «Лас-Пальмас»;

«Ориуэла» — «Жирона»;

«Кайон» — «Атлетик» Бильбао;

«Сестао Ривер» — «Сельта».

Календарь Кубка Испании сезона 2023/2024
Турнирная таблица Кубка Испании сезона 2023/2024
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