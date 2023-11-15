Стали известны команды, с которыми сыграют клубы из Ла Лиги в Кубке Испании
Стали известны команды, с которыми сыграют клубы из Ла Лиги во втором раунде Кубка Испании, сообщает пресс-служба турнира.
22 ноября, среда:
«Самора» — «Вильярреал».
5 декабря, вторник:
«Аценета» — «Хетафе»;
«Ароса» — «Валенсия».
6 декабря, среда:
«Еклано» — «Райо Вальекано»;
«Барбастро» — «Альмерия»;
«Терраса» — «Алавес»;
«Андрайч» — «Реал Сосьедад»;
«Валье де Эгес» — «Мальорка»;
«Вильяновенсе» — «Бетис»;
«Атлетико Асторга» — «Севилья».
7 декабря, четверг:
«Арандина» — «Кадис»;
«Туделано» — «Лас-Пальмас»;
«Ориуэла» — «Жирона»;
«Кайон» — «Атлетик» Бильбао;
«Сестао Ривер» — «Сельта».
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