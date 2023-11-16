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Эдуарду Камавинга получил травму колена во время тренировки сборной Франции

Эдуарду Камавинга получил травму колена во время тренировки сборной Франции
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Полузащитник «Реала Мадрид» Эдуарду Камавинга получил травму колена, сообщает «El Chiringuito».

По информации источника, 21-летний футболист столкнулся на тренировке сборной Франции с вингером ПСЖ Усманом Дембеле, после нечего игрок остался лежать на газоне и вскоре покинул поле. Утверждается, что задета внешняя боковая связка колена, срок восстановления может занять шесть недель.

Камавинга отправится в Мадрид, где пройдет дополнительные обследования для уточнения диагноза и степени тяжести полученной травмы.

Сборная Франции на ноябрьских сборах должна провести два заключительных матча квалификации на чемпионат Европы 2024 года. 18 числа команда Дешама сыграет со сборной Гибралтара, а 21 числа со сборной Греции.

После шести игр Франция занимает первое место с 18 очками в группе В с Нидерландами (12), Грецией (12), Ирландией (6) и Гибралтаром (0).

В нынешнем сезоне Камавинга сыграл 17 матчей и отметился 1 голевой передачей.

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