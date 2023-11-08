Эдуарду Камавинга: если в «Реале» мне скажут играть на позиции вратаря, я буду это делать

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга ответил на вопрос о том, на какой позиции ему удобнее всего играть в составе «сливочных».

«Я всегда говорю, что являюсь командным игроком. Если я должен сыграть на позиции вратаря или нападающего для того, чтобы помочь команде, я буду там играть. Хочу сделать всё возможное для «Реала», — приводит слова Камавинга Mundo Deportivo.

Напомним, ранее французский футболист заявлял, что ему не нравится выступать на позиции левого защитника, куда его периодически ставит тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Камавинга составляет € 90 млн.

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