Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Кин: не вижу команды в Англии лучше, чем «Манчестер Сити»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин считает, что прямо сейчас в английском футболе нет команды лучше, чем «Манчестер Сити».

«Они великолепны, в этом нет сомнений, но другим командам нужно разобраться в себе, вот в чём дело. Я всё ещё не вижу команды лучше, чем «Манчестер Сити», даже если у кого-то случается какой-то проблеск в игре. «Горожане» очень сильны», — приводит слова Кина издание Liverpool Echo.

После 12 туров нынешнего сезона «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая «Ливерпуль» на одно очко. В следующем матче внутреннего первенства команда Хосепа Гвардиолы сыграет с подопечными Юргена Клоппа на домашней арене. Игра состоится 25 ноября.