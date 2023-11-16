Рыжиков: победа над «Барселоной» — не лучший матч в моей карьере

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков назвал лучший матч в своей профессиональной карьере. Интересно, что это не сенсационная победа над «Барселоной» в Лиге чемпионов.

«Барселона»? Совершенно нет. Это лучший матч командной игры. То, о чём нас просили тренеры, мы сделали на отлично. Помню, пришли уставшие в раздевалку. Тренер был на пресс-конференции, потом заходит, а мы сидим все в тишине. Курбан Бекиевич говорит: «Вы «Барселону» обыграли, а сидите молча!» Просто было очень тяжело после игры и физически, и эмоционально.

А лучшей лично для меня была игра в Раменском с «Сатурном», когда мы выиграли 5:0. Домингес забил три — его признали лучшим игроком, а не меня (смеётся)!» — сказал Рыжиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.