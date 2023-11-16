Рыжиков: когда я играл, в чемпионате России было больше ярких личностей

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков сравнил нынешнюю версию РПЛ с той, в которой играл сам.

«Когда я играл, в нашем чемпионате было побольше ярких личностей. Может быть, сейчас не хватает разнообразия в борьбе за чемпионство. Но появились такие команды, как «Балтика» или «Крылья Советов», которая перестала быть той, что то вылетает, то не вылетает.

У нас появилась прекрасная инфраструктура, стадионы. Стало меньше болельщиков из-за Fan ID, но, думаю, всё нормализуется. Но раньше уровень лиги был чуть серьёзнее. Я не люблю давать оценки и рассказывать, что сейчас ребята ходят и забор охраняют. В нынешнем чемпионате тоже тяжело играть. В любой лиге любая команда хочет выиграть.

Просто раньше были яркие легионеры в каждом клубе: в «Амкаре» — Пеев, в «Москве» — Бракамонте, в «Ростове» — наш молдаванин Гацкан. В ЦСКА вообще была россыпь, как и в «Спартаке». В «Зените», «Рубине», «Локомотиве» — то же самое. По индивидуальностям раньше было интереснее», — сказал Рыжиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.