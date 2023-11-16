Экс-игрок «Амкала» Эльхан: не понимаю, как в академии ЦСКА воспитанники добиваются успеха

Бывший футболист «Амкала» блогер Эльхан Салахов, снимавший выпуск про академии российских футбольных клубов, рассказал, какая из академий произвела на него наихудшее впечатление.

«Какая академия произвела наихудшее впечатление? Если говорить про инфраструктуру, то это академия ЦСКА. Я не понимаю, как там добиваются такого успеха. ЦСКА выдаёт больше всего воспитанников в РПЛ. Но я был под большим впечатлением, начиная от поля и заканчивая раздевалкой. Я считаю, что условия для футболистов должны создаваться лучше. Если сравнивать с «Зенитом», то это просто небо и земля. В «Зените» говорят: «Вы профессионалы». Там всё супер, на высшем уровне: датчики на тренировках, тренировочный процесс — всё это восхищает. В «Зените» я впервые увидел тренировки на технику. А вот ЦСКА именно по инфраструктуре — нет. Но что вытворяют ребята на тренировках… Нечего осуждать, потому что они дают результат.

Я сравнивал академии клубов в России. Если брать все, в которые я ездил, то на меня произвела огромное впечатление академия казанского «Рубина». Там отношение к детям как к родственникам, а не как к ученикам. В академии очень сильно прививают любовь к «Рубину». Говорят, что они лицо нашего футбола. Но, к сожалению, не сильно вкладываются в молодёжную команду. Тогда мне показывал всю инфраструктуру Витя Александров, а сейчас он основной защитник в «Пари НН». Уже тогда он проявлял лидерские качества», — сказал Салахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.