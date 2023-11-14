Пять клубов пока не получали от арбитров никакой «помощи».

ЦСКА и «Зенит» страдают больше других. Таблица ошибок судей по итогам первого круга РПЛ

Арбитры РПЛ шли на третий тур подряд без ошибок, однако одна команда всё-таки пострадала от решения судей. «Чемпионат» продолжает публиковать таблицу помарок на основе экспертизы Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются мелкие фолы или первые жёлтые карточки в матче (показанные или нет). Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Сергей Цыганок — единственный арбитр, который совершил грубую ошибку в 15-м туре Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Предыдущие ошибки арбитров

По традиции публикуем таблицу с ошибками по итогам предыдущих туров.

Ошибки судей в 15-м туре РПЛ

На этот раз арбитры совершили всего одну грубую ошибку. «Отличился» Сергей Цыганок. В матче «Сочи» — «Рубин» он ошибся в эпизоде со второй жёлтой карточкой для полузащитника хозяев Кирилла Кравцова.

Игорь Федотов футбольный арбитр «Цыганок хорошо провёл игру, но у меня вопрос ко второй жёлтой Кравцову на 54-й минуте. Такие эпизоды уже были, и ЭСК тогда признавала ошибку. Это игровой эпизод, если не было сумасшедшего продавливания и других факторов».

Таблица ошибок после 15-го тура РПЛ