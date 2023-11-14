ЦСКА и «Зенит» страдают больше других. Таблица ошибок судей по итогам первого круга РПЛ

Арбитры РПЛ шли на третий тур подряд без ошибок, однако одна команда всё-таки пострадала от решения судей. «Чемпионат» продолжает публиковать таблицу помарок на основе экспертизы Игоря Федотова.
Важное уточнение: в таблице не учитываются мелкие фолы или первые жёлтые карточки в матче (показанные или нет). Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Сергей Цыганок — единственный арбитр, который совершил грубую ошибку в 15-м туре
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
Предыдущие ошибки арбитров
По традиции публикуем таблицу с ошибками по итогам предыдущих туров.
- таблица после 10-го тура;
- таблица после 11-го тура;
- таблица после 12-го тура;
- таблица после 13-го тура;
- таблица после 14-го тура.
Ошибки судей в 15-м туре РПЛ
На этот раз арбитры совершили всего одну грубую ошибку. «Отличился» Сергей Цыганок. В матче «Сочи» — «Рубин» он ошибся в эпизоде со второй жёлтой карточкой для полузащитника хозяев Кирилла Кравцова.
«Цыганок хорошо провёл игру, но у меня вопрос ко второй жёлтой Кравцову на 54-й минуте. Такие эпизоды уже были, и ЭСК тогда признавала ошибку. Это игровой эпизод, если не было сумасшедшего продавливания и других факторов».
Таблица ошибок после 15-го тура РПЛ
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|ЦСКА
|4
|0
|-4
|«Зенит»
|4
|0
|-4
|«Балтика»
|1
|0
|-1
|«Спартак»
|1
|0
|-1
|«Оренбург»
|1
|0
|-1
|«Ростов»
|3
|2
|-1
|«Локомотив»
|2
|1
|-1
|«Сочи»
|2
|1
|-1
|«Динамо»
|1
|1
|0
|«Урал»
|1
|1
|0
|«Пари НН»
|1
|2
|+1
|«Факел»
|1
|3
|+2
|«Крылья Советов»
|1
|3
|+2
|«Краснодар»
|0
|2
|+2
|«Рубин»
|0
|3
|+3
|«Ахмат»
|0
|4
|+4