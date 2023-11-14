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Против кого судьи РПЛ ошибались чаще всего, таблица и разбор ошибок, Зенит, Спартак, ЦСКА, Динамо, Краснодар, Ростов

ЦСКА и «Зенит» страдают больше других. Таблица ошибок судей по итогам первого круга РПЛ
Кирилл Закатченко
Таблица ошибок судей РПЛ
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Пять клубов пока не получали от арбитров никакой «помощи».

Арбитры РПЛ шли на третий тур подряд без ошибок, однако одна команда всё-таки пострадала от решения судей. «Чемпионат» продолжает публиковать таблицу помарок на основе экспертизы Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются мелкие фолы или первые жёлтые карточки в матче (показанные или нет). Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Сергей Цыганок — единственный арбитр, который совершил грубую ошибку в 15-м туре

Сергей Цыганок — единственный арбитр, который совершил грубую ошибку в 15-м туре

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Предыдущие ошибки арбитров

По традиции публикуем таблицу с ошибками по итогам предыдущих туров.

Ошибки судей в 15-м туре РПЛ

На этот раз арбитры совершили всего одну грубую ошибку. «Отличился» Сергей Цыганок. В матче «Сочи» — «Рубин» он ошибся в эпизоде со второй жёлтой карточкой для полузащитника хозяев Кирилла Кравцова.

Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

«Цыганок хорошо провёл игру, но у меня вопрос ко второй жёлтой Кравцову на 54-й минуте. Такие эпизоды уже были, и ЭСК тогда признавала ошибку. Это игровой эпизод, если не было сумасшедшего продавливания и других факторов».

Как судьи отработали в оставшихся матчах тура:
«Такое неуважение от Дзюбы надо пресекать». Разбор судейства в 15-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Такое неуважение от Дзюбы надо пресекать». Разбор судейства в 15-м туре РПЛ

Таблица ошибок после 15-го тура РПЛ

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
ЦСКА40-4
«Зенит»40-4
«Балтика»10-1
«Спартак»10-1
«Оренбург»10-1
«Ростов»32-1
«Локомотив»21-1
«Сочи»21-1
«Динамо»110
«Урал»110
«Пари НН»12+1
«Факел»13+2
«Крылья Советов»13+2
«Краснодар»02+2
«Рубин»03+3
«Ахмат»04+4
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