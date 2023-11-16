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Двукратный чемпион России Рыжиков: «золотой» «Рубин» построили два человека

Двукратный чемпион России Рыжиков: «золотой» «Рубин» построили два человека
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Бывший вратарь «Рубина» и двукратный чемпион России Сергей Рыжиков рассказал о становлении чемпионской версии казанской команды. По словам футболиста, «золотой» «Рубин» построили два человека.

«Его построили два человека — Сайманов и Бердыев. Курбан Бекиевич составил список игроков, из которых намеревался сделать костяк команды и пошуметь в лиге. А Сайманов собирал и объединял эту команду. Наши победы шли по накатанной. Да, были пробуксовки, но в один момент мы поняли, что можем. Тренер нас поддерживал и подстёгивал», — сказал Сергей Рыжиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, «Рубин» становился чемпионом Российской Премьер-Лиги дважды — в 2008 и 2009 годах.

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