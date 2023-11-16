Глебов: лучше играть с такими соперниками, как Камерун, но вариантов у нас немного

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов прокомментировал выбор соперников для товарищеских матчей национальной команды.

«Узнаю ли я информацию по соперникам сборной до её официального объявления? Был диалог с Георгичем, когда он говорил, с кем можем сыграть. Куба, Мальдивы… Понятно, что лучше играть с такими, как Камерун, — матч был полезен для нас, интересен для болельщиков. Команда уровня ЧМ, футболисты играют в Европе. Но вариантов у нас немного. Надо отталкиваться не от соперника, а от себя», — приводит слова Глебова издание «РБ Спорт».

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборные России и все российские команды от международных соревнований из-за ситуации на Украине. 24-летний Глебов в нынешнем сезоне провёл 15 матчей за «Ростов» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и сделал одну результативную передачу.