Представитель сборной Кубы: Россия — команда уровня чемпионата мира

Директор по развитию Кубинской ассоциации футбола Хосе Юлиер Эрранс высказался о предстоящем товарищеском матче, в котором сборная России сыграет с Кубой. Напомним, встреча состоится в Волгограде в понедельник, 20 ноября. Начало игры – в 19:30 мск.

«Сборная Кубы уже вылетела в Россию и завтра должна прибыть в Волгоград, где должна провести первую тренировку. Матч с Россией – честь для нас и возможность показать, что в нашей команде есть качественные футболисты.

Слова Карпина о том, что Куба по уровню сопоставима с Кенией? Нет, мы не обижаемся, это нормально. Приятно, что тренер сборной России знает наших футболистов. Слова Карпина звучат абсолютно нормально, ведь сборная России — команда уровня чемпионата мира. Он так сказал по-дружески, чтобы его команда чувствовала своё превосходство. Ведь наш ждёт товарищеская встреча, где у Карпина и его команды будут свои цели, а у Кубы — свои», — приводит слова Эрранса Sport24.