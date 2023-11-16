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Заза Джанашия: Кварацхелия — находка Сёмина, но Слуцкий тоже верил в Хвичу

Заза Джанашия: Кварацхелия — находка Сёмина, но Слуцкий тоже верил в Хвичу
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Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался о полузащитнике «Наполи» и сборной Грузии Хвиче Кварацхелии.

«Согласен с Ревишвили, что Сёмин раскрыл Хвичу. Юрий Павлович видел его и хотел оставить в «Локомотиве», но там не договорились. Кварацхелия — находка Сёмина.

Слуцкий тоже хороший тренер. Он дал Хвиче играть и верил в него. Самое главное, чтобы тренер верил в футболиста, а всё остальное зависит от игрока. И Слуцкий, и Сёмин верили в него, потому что у Хвичи есть талант», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ранее агент футболиста Нукри Ревишвили заявил, что бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сыграл решающую роль в развитии Кварацхелии.

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