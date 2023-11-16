Рыжиков: пусть «Краснодар» продержится на первом месте, а «Зенит» пускай догоняет

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков предположил, способен ли «Краснодар» повторить прорыв «Рубина» в 2008 году и стать чемпионом России.

«Не хочу быть голословным. Я хочу, чтобы в нашем чемпионате было больше конкурентных матчей. Пусть победит сильнейший. Если на данном этапе «Краснодар» идёт первым, то пусть там продержится. «Зенит» на втором — пускай догоняет. «Рубин» пусть догоняет. Посмотрим в мае, догонят или нет», — сказал Рыжиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар», набравший 32 очка в 15 матчах. На втором месте располагается «Зенит» с 30 очками за аналогичное число игр. На третьем месте — московское «Динамо» (25 очков). Далее, на четвёртой строчке, располагаются «Крылья Советов» (25). Замыкает пятёрку лидеров ПФК ЦСКА (25). На шестом и седьмом месте располагаются «Спартак» и «Локомотив» соответственно — у обеих команд по 24 очка в активе после первого круга чемпионата.