Джанашия: Хвича сейчас в хорошей форме. Всё дело в команде — «Наполи» плохо играет

Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в сезоне-2023/2024.

«Хвича хорошо играет в этом сезоне, он может только прибавить в своей игре. Я слежу за Кварацхелией, он в хорошей форме. Просто «Наполи» сейчас играет плохо, вся проблема в этом. Тут дело не в Хвиче, а в команде. Когда меняется тренер, это всегда проблема — другой стиль игры. Всё было бы отлично, если бы тренера не поменяли», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне 22-летний Кварацхелия провёл 11 матчей в рамках чемпионата Италии за «Наполи», забил три гола и сделал три результативные передачи. «Наполи» после 12 туров внутреннего первенства занимает четвёртое место в турнирной таблице.