«Фламенго» начал переговоры с «Зенитом» по трансферу Клаудиньо

Футболист «Зенита» Клаудиньо интересен «Фламенго». Представители бразильского клуба уже связались с сине-бело-голубыми для обсуждения потенциальной сделки, информирует Esportes R7.

Согласно сведениям источника, чтобы снизить ценник Клаудиньо, «Фламенго» предложит «Зениту» процент от последующей продажи игрока.

Напомним, ранее помощник Сергея Семака Виллиам де Оливейра сообщил, что полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо мог покинуть клуб в летнее трансферное окно. Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. К сине-бело-голубым полузащитник присоединился из «Ред Булл Брагантино».

В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провёл 14 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.