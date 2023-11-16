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Мари-Луиза Эта стала первой женщиной-тренером в Бундеслиге. Она трудоустроена в «Унионе»

Мари-Луиза Эта стала первой женщиной-тренером в Бундеслиге. Она трудоустроена в «Унионе»
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Ассистентка главного тренера берлинского «Униона» Марко Гроте Мари-Луиза Эта стала первой женщиной-тренером в истории Бундеслиги.

Напомним, накануне, 15 ноября, «Унион» объявил об отставке Урса Фишера, исполняющим обязанности главного тренера в берлинском клубе был назначен Марко Гроте. Роль его ассистента будет выполнять 32-летняя Мари-Луиза Эта. Ранее Эта работала в тренерском штабе Гроте в молодёжной команде «Униона».

Мари-Луиза Эта — бывшая футболистка. В составе «Турбине» в сезоне-2009/2010 Мари-Луиза стала победителем женской Лиги чемпионов. Три раза она выигрывала Бундеслигу. «Унион» после 11 туров чемпионата Германии сезона-2023/2024 занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков. В прошлой кампании берлинцы стали четвёртыми, они принимают участие в розыгрыше Лиги чемпионов нынешнего сезона.

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