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«Унион» сообщил об увольнении главного тренера Урса Фишера

«Унион» сообщил об увольнении главного тренера Урса Фишера
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«Унион» Берлин на официальном сайте сообщил, что главный тренер Урс Фишер покидает клуб.

Отмечается, что это совместное решение было принято президентом клуба Дирком Зинглером и Урсом Фишером в ходе личной беседы в понедельник днём.

Урс Фишер занял должность главного тренера команды в июле 2018 года. В первом сезоне ему удалось подняться с командой в Бундеслигу, и далее последовало уверенное сохранение места в высшем футбольном дивизионе Германии. В течение следующих трёх сезонов команда под руководством Урса Фишера заняла седьмое, пятое и четвертое места в турнирной таблице, впервые в истории клуба получив путёвки в Лигу конференций, Лигу Европы и Лигу чемпионов. Таким образом, Урс Фишер вошёл в историю клуба как самый успешный тренер на сегодняшний день.

Вместе с Урсом Фишером клуб покидает помощник тренера Маркус Хоффманн. В качестве временного главного тренера командой до дальнейшего уведомления будет руководить наставник «Униона» U19 Марко Гроте.

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