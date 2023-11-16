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Вратарь «Динамо» Лещук: смотрю ли матчи сборной? Я вообще футбол не смотрю

Вратарь «Динамо» Лещук: смотрю ли матчи сборной? Я вообще футбол не смотрю
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Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук заявил, что не смотрит футбол.

«Думаю, что для любого футболиста приятно, когда тебя вызывают в сборную защищать цвета своей страны. Это всегда большая честь и радость для меня! Неважно, в каком статусе находится сейчас сборная, это не имеет значения.

Смотрю ли матчи сборной? Я вообще футбол не смотрю. Отдыхаю от него. Знаю по себе, если начну ещё смотреть футбол, будет перенасыщение. Я хочу оставить интерес к тренировкам и играм. Макс сказал, что в НХЛ вот играет. Я тоже могу сесть и поиграть во что-нибудь, да и всё. Как ещё отвлекаюсь? Ну, дети же. Они всегда отвлекают, когда со мной», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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