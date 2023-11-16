Игрок «Краснодара» Кокшаров рассказал, как относится к сравнению с Холандом

Нападающий «Краснодара» и сборной России до 21 года Александр Кокшаров рассказал, как относится к сравнению с форвардом английского «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

«Если не перебарщивают и говорят в шуточной форме, то ничего плохого в этом нет. Но если бы меня постоянно называли Холандом, то относился бы отрицательно», — приводит слова Кокшарова «РИА Новости».

Напомним, Кокшарова сравнивают с Холандом из-за причёски. 18-летний Александр является воспитанником «Краснодара». Присоединился к основной команде этим летом и сыграл за «быков» восемь матчей во всех турнирах, где отметился двумя мячами и одной голевой передачей. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость россиянина составляет € 300 тысяч.