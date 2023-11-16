Григорий Иванов: Шперлинг долгое время боролся с онкологией

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов отреагировал на новость о смерти бывшего главного тренера «Уралмаша» Корнея Шперлинга.

«Корней Андреевич был главным тренером «Уралмаша», полтора года работал в «Урале», он многое сделал для уральского футбола. Наш тренер Владимир Калашников всегда с ним встречался, помогал. Мы все огорчены его уходом, клуб соболезнует этой утрате. Он долгое время боролся с онкологией», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Корней Шперлинг возглавлял «Уралмаш» с 1987 по 1991 год. Также он был президентом калининградской «Балтики» с 1994 по 1996 год. Помимо этих клубов, Шперлинг работал в омском «Иртыше», астраханском «Волгаре-Газпром», ставропольском «Динамо», челябинском «Лукойле» и брянском «Динамо».