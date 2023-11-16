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«Basta, amigos!» Карпин выступил главным героем анонса матча между Россией и Кубой

«Basta, amigos!» Карпин выступил главным героем анонса матча между Россией и Кубой
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Пресс-служба сборной России по футболу анонсировала товарищеский матч со сборной Кубы при помощи видео, в котором главным героем выступил наставник российской национальной команды Валерий Карпин.

Действия разворачиваются в весёлом кубинском баре «Liberty» (с английского переводится как «свобода». — Прим. «Чемпионата»). В разгар вечеринки туда входит Карпин и приглушает музыку. За это его освистывают. Карпин произносит: «Basta, amigos! (Хватит, друзья! — в переводе с испанского). Разберёмся в Волгограде». А затем включает песню Афродиты под названием «Валера». Кубинцы радуются такому повороту событий.

Напомним, команды проведут товарищескую игру на «Волгоград-Арене» в понедельник, 20 ноября. Начало игры — в 19:30 мск.

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