«Basta, amigos!» Карпин выступил главным героем анонса матча между Россией и Кубой

Пресс-служба сборной России по футболу анонсировала товарищеский матч со сборной Кубы при помощи видео, в котором главным героем выступил наставник российской национальной команды Валерий Карпин.

Действия разворачиваются в весёлом кубинском баре «Liberty» (с английского переводится как «свобода». — Прим. «Чемпионата»). В разгар вечеринки туда входит Карпин и приглушает музыку. За это его освистывают. Карпин произносит: «Basta, amigos! (Хватит, друзья! — в переводе с испанского). Разберёмся в Волгограде». А затем включает песню Афродиты под названием «Валера». Кубинцы радуются такому повороту событий.

Напомним, команды проведут товарищескую игру на «Волгоград-Арене» в понедельник, 20 ноября. Начало игры — в 19:30 мск.