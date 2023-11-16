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Азербайджан — Швеция: хозяева открыли счёт в матче

Азербайджан — Швеция: хозяева открыли счёт в матче
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В эти минуты идёт матч 9-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024, в котором встречаются сборные Азербайджана и Швеции. Игра проходит на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа F. 9-й тур
16 ноября 2023, четверг. 20:00 МСК
Азербайджан
1-й тайм
2 : 0
Швеция
1:0 Махмудов – 3'     2:0 Дадашов – 6'    

На третьей минуте встречи счёт в матче открыл полузащитник сборной Азербайджана Эмин Махмудов.

После шести туров квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Азербайджана набрала четыре очка и занимает четвёртое место в группе F. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в отборочном турнире к Евро-2024 национальная команда Швеции заработала семь очков и расположилась на третьей строчке.

Ранее команды встречались во 2-м туре квалификации, который состоялся в марте текущего года. В той игре сборная Швеции обыграла Азербайджан со счётом 5:0.

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