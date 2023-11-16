Болгарская полиция применила водомёты против футбольных фанатов

Заместитель отдела полиции Стефан Иванов заявил, что болгарская полиция применила водомёты, чтобы разогнать футбольных фанатов.

«У нас были сведения, что они готовили коктейли «Молотова», а также у фанатов было с собой довольно много пиротехники, сигнальных пистолетов, металлических труб и других запрещённых предметов. У нас есть сведения, кто является организатором протеста, но я не могу назвать его имя. Сейчас мы считаем раненых полицейских, которых большое количество.

В этом протесте участвовали не только софийские фанаты, но и болельщики клубов «Черно Море», «Спартак» Варна, «Локомотив» Пловдив и «Ботев». Тут было более 4000 протестующих, именно поэтому в качестве предупреждения использовали водомёты, чтобы никто не пострадал», — приводит слова Иванова Sportal.bg.

Напомним, отборочный матч Евро-2024 Болгария – Венгрия (2:2) прошёл при пустых трибунах, так как ранее появилась информация, что фанаты устроят протест из-за плохих результатов сборной. В итоге болельщики устроили беспорядки возле стадиона.