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Тренер «Звезды» Комбаров заявил, что хочет пройти полноценную стажировку у Галактионова

Тренер «Звезды» Комбаров заявил, что хочет пройти полноценную стажировку у Галактионова
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Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров заявил, что хочет пройти полноценную стажировку у наставника «Локомотива» Михаила Галактионова.

«Тренировка «Локомотива» была очень интересной, жаль, что не все футболисты присутствовали, так как многие разъехались по своим сборным. Михаил Галактионов очень интересный тренер, давно хотел попасть к нему на стажировку, и одного дня оказалось мало, надо будет найти время и с его позволения постажироваться подольше.

У нас сейчас тема обучения — «Тренерский штаб». Об этом общались с Галактионовым, он рассказал, как формировал свой тренерский штаб, какие принципы работы, методология и методы контроля за игроками. Всё было очень интересно и информативно, на высшем уровне», — приводит слова Комбарова «Матч ТВ».

Комбаров проходит обучение на тренерскую лицензию УЕФА Pro. 16 ноября тренер «Звезды» с рядом других специалистов из академии тренерского мастерства РФС посетил базу «Локомотива».

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