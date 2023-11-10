Дмитрий Комбаров опроверг информацию о налоговой задолженности государству

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров отреагировал на слухи о том, что у него есть налоговая задолженность перед государством.

«Всё это бред, большинство людей в России оплачивают налоги до 1 декабря. Ничего противозаконного я не совершал. Не знаю, почему про меня это решили написать. Никогда с оплатой налогов проблем у меня не было и не будет!» — приводит слова Комбарова «Матч ТВ».

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что экс-футболист задолжал государству 860 тыс. рублей. Источник рассказал о том, что в ближайшее время долг Комбарова планируют передать судебным приставам, а счета заблокировать до выплаты денежных средств.

В данный момент Дмитрий Комбаров является главным тренером санкт-петербургской «Звезды», выступающей в ЛЕОН-Второй лиге.