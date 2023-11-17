Результаты матчей отбора ЧМ-2026 в Африке 16 ноября
В четверг, 16 ноября, очередные матчи группового этапа отборочного турнира чемпионата мира — 2026 в Африке. Предлагаем ознакомиться с результатами встреч игрового дня.
Группа A
Египет – Джибути — 6:0
Группа B
Судан – Того – 1:1
Группа C
Нигерия – Лесото – 1:0
Группа D
Кабо-Верде – Ангола – 0:0
Группа F
Бурунди – Гамбия – 3:2
Габон – Кения – 2:1
Группа G
Ботсвана – Мозамбик – 2:3
Алжир – Сомали – 3:1
Участники квалификации разделены на девять групп. Их победители получают путёвки в финальную часть ЧМ-2026, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.
Четыре лучшие команды из числа занявших в группах вторые места сыграют в дополнительном раунде за право попасть в межконтинентальный плей-офф.
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