Результаты матчей отбора ЧМ-2026 в Африке 16 ноября

В четверг, 16 ноября, очередные матчи группового этапа отборочного турнира чемпионата мира — 2026 в Африке. Предлагаем ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Группа A

Египет – Джибути — 6:0

Группа B

Судан – Того – 1:1

Группа C

Нигерия – Лесото – 1:0

Группа D

Кабо-Верде – Ангола – 0:0

Группа F

Бурунди – Гамбия – 3:2

Габон – Кения – 2:1

Группа G

Ботсвана – Мозамбик – 2:3

Алжир – Сомали – 3:1

Участники квалификации разделены на девять групп. Их победители получают путёвки в финальную часть ЧМ-2026, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.

Четыре лучшие команды из числа занявших в группах вторые места сыграют в дополнительном раунде за право попасть в межконтинентальный плей-офф.