Илкай Гюндоган назвал различия между Хави и Гвардиолой

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган сравнил своего нынешнего тренера Хави с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«У меня отличные взаимоотношения с Хави. Из-за него я приехал сюда. Мы дважды обговорили всё по телефону, прежде чем я начал переговоры. Думаю, мне очень подходит этот тренер.

Гвардиола очень опытен, в то время как Хави проводит только пятый сезон в качестве тренера, из которых лишь три – в Европе. Но я считаю, что их взгляды на футбол очень схожи», – приводит слова Гюндогана Barca Times в соцсетях.

Гюндоган перешёл в «Барселону» в летнее трансферное окно из «Манчестер Сити». Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 20 млн/