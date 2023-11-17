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Гендиректор ЦСКА Бабаев раскрыл зарплату Игоря Акинфеева по первому контракту

Гендиректор ЦСКА Бабаев раскрыл зарплату Игоря Акинфеева по первому контракту
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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев раскрыл зарплату вратаря команды Игоря Акинфеева по первому контракту.

«Я помню хорошо первый контракт Игоря Владимировича в 2002 году, когда он приходил ко мне подростком, ещё в старом офисе. Помню, очень стеснялся. Если память не изменяет, зарплата была тогда в районе 8,6 тыс. рублей в месяц», — сказал Бабаев в видео, опубликованном на YouTube-канале «Вышли».

Игорь Акинфеев — воспитанник системы ЦСКА. Вратарь всю свою карьеру провёл в рядах армейцев, шесть раз Акинфеев становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок, семь — Суперкубок страны. В 2005 году он стал победителем Кубка УЕФА.

ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России, в активе команды Владимира Федотова 25 очков в 15 матчах.

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