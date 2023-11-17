Гендиректор ЦСКА Бабаев раскрыл зарплату Игоря Акинфеева по первому контракту

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев раскрыл зарплату вратаря команды Игоря Акинфеева по первому контракту.

«Я помню хорошо первый контракт Игоря Владимировича в 2002 году, когда он приходил ко мне подростком, ещё в старом офисе. Помню, очень стеснялся. Если память не изменяет, зарплата была тогда в районе 8,6 тыс. рублей в месяц», — сказал Бабаев в видео, опубликованном на YouTube-канале «Вышли».

Игорь Акинфеев — воспитанник системы ЦСКА. Вратарь всю свою карьеру провёл в рядах армейцев, шесть раз Акинфеев становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок, семь — Суперкубок страны. В 2005 году он стал победителем Кубка УЕФА.

ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России, в активе команды Владимира Федотова 25 очков в 15 матчах.