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Месси прокомментировал момент, в котором он схватил за горло игрока сборной Уругвая

Месси прокомментировал момент, в котором он схватил за горло игрока сборной Уругвая
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Нападающий сборной Аргетины Лионель Месси прокомментировал эпизод, в котором он схватил за голову игрока сборной Уругвая Матиаса Оливеру. Месси дал понять, что уругвайский футболист проявил неуважение к старшим, из-за чего и возник конфликт.

«Я предпочтуне говорить всё, что думаю. Но этим молодым людям нужно научиться уважать старших», — приводит слова Месси TyC Sports.

Фото: Скриншот из телетрансляции

Напомним, в матче 5-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Аргентины принимала национальную команду Уругвая. Встреча прошла в Буэнос-Айресе на стадионе «Бомбонера» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

По ходу встречи между игроками случилась стычка, в которой принял активное участие и аргентинский нападающий Лионель Месси. Он сперва толкнул, а потом схватил за горло уругвайского защитника Матиаса Оливеру.

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