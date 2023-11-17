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Игрок «Рубина» Чумич заявил, что летом мог перейти в «Партизан»

Игрок «Рубина» Чумич заявил, что летом мог перейти в «Партизан»
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Полузащитник «Рубина» Никола Чумич рассказал о своем переходе в казанский клуб и адаптации в России. Также он признался, что имел на руках предложение от «Партизана», но выбрал вариант перехода в «Рубин».

«Трудности? Их почти не было. Мне очень повезло, что я здесь, вместе с Лазаром, потому что мы друзья. Он хорошо говорит по-русски, и поэтому адаптироваться в Казани мне было намного легче. Вообще в Сербии все любят Россию. И нам здесь очень нравится.

«Хочу сказать, что этим летом у меня было предложение от «Партизана», но я предпочел перейти в «Рубин». Надеюсь, что я проведу здесь еще много лет. Планы на сезон? Закончить чемпионат в первой пятерке», – приводит слова Николы Чумича «Татар-информ».

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