«Что можем, то и делаем». Зиньковский — о нестабильности «Спартака»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Антон Зиньковский высказался о нестабильности красно-белых в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. По его словам, у некоторых футболистов есть обида на частую ротацию состава.

«Почему у «Спартака» такой нестабильный сезон? Так и есть, ну, как есть. Давление на игроков, конечно, тоже есть, но мы что можем, то и делаем. Есть ли обида у футболистов на ротацию? Думаю, есть, конечно. Все же надеются, что если ты хорошо проведёшь матч, то следующий или через один ты будешь играть, тебя подпустят. Не всегда такое происходит, но я думаю, это не только нас. Объясняют ли нам это? В личных беседах. Отличительная черта Абаскаля – у него много личных бесед с игроками, по две-три в день он может проводить», — сказал Антон Зиньковский в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».