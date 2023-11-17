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Камавинга пропустит более двух месяцев из-за разрыва внешней боковой связки колена

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга пропустит от двух до двух с половиной месяцев из-за травмы колена. Об этом сообщает журналист COPE Аранча Родригес.

По информации источника, у французского игрока диагностирован разрыв внешней боковой связки колена. Напомним, 21-летний хавбек получил травму на тренировке сборной Франции в результате столкновения с вингером «ПСЖ» Усманом Дембеле.

В нынешнем сезоне Камавинга провёл 13 матчей за мадридский «Реал» в рамках чемпионата Испании, не записав на свой счёт результативных действий. К «сливочным» французский полузащитник присоединился в конце августа 2021 года, перейдя из «Ренна».

«Реал» после 13 туров Ла Лиги сезона-2023/2024 занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Жироны» на два очка.

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