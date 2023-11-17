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Семак: если иностранец стоит € 5 млн, то россиянин того же уровня обойдётся нам в € 20 млн

Семак: если иностранец стоит € 5 млн, то россиянин того же уровня обойдётся нам в € 20 млн
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о голкиперах в Российской Премьем-Лиге.

«Что касается вратарской позиции, то она сейчас вообще достаточно сложная в РПЛ. Вот недавно неплохо Миша Кержаков ответил на вопрос, почему с ним каждый год продлевают контракт: «Можно пригласить игроков, которые сильнее, но это нереально, потому что трансферная стоимость для россиян несоизмерима с легионерами».

Если мы, грубо говоря, хотим взять иностранца за € 5-7 млн, то такого же уровня доморощенный будет стоить для «Зенита» 20 миллионов.

В лиге есть глыба российского футбола Игорь Акинфеев. Понятно, что он в ЦСКА начал и закончит, скорее всего. Есть Матвей Сафонов, но ясно, что «Краснодар» его не продаст. Антон Шунин — возрастной вратарь, всю карьеру провёл в «Динамо». Выходит, что не получится никого взять из тех, кто мог бы реально усилить. Поэтому мы и даём возможность другим игрокам проявить себя, закрепиться в основе. Работаем с теми, кто у нас есть. Пытаемся усилить, насколько это возможно. Здесь, на мой взгляд, другого пути нет. Надо ждать, когда кто-то из перспективных голкиперов из академии вырастет и станет первым номером «Зенита», — приводит слова Семака «Спорт-экспресс».

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