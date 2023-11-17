Кассьерра: «Зенит» давно не выигрывал Кубок, мы обязательно поборемся за трофей

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался об амбиция сине-бело-голубых в Кубке России сезона-2023/2024.

«Удивляет ли меня что первая игра 1/4 финала Кубка состоится осенью, а ответная весной? Да, ситуация действительно неординарная, но что есть, то есть. Мы проиграли две последние игры «Динамо»: весной они выбили нас из Кубка, а осенью обыграли в чемпионате, так что нам очень хотелось бы взять реванш. Не думаю, что мы получим какое-то преимущество из-за того, что первый матч сейчас сыграем на выезде, а весной дома – как видим, и в Санкт-Петербурге играть с «Динамо» очень сложно, да и вообще все матчи против них получаются напряженными. Однако мы обязаны показать все свое мастерство и не должны позволить динамовцам в третий раз подряд огорчить нас. Полагаю, с имеющимися у нас качествами, силами и мотивацией мы способны успешно выступить не только в четвертьфинальных матчах с «Динамо», но и в турнире в целом. «Зенит» давно не выигрывал Кубок России, мы обязательно поборемся за этот трофей», — приводит слова Кассьерры Bobsoccer.