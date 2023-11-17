Нападающий «Краснодара» Кокшаров: мечта? Сыграть в Лиге чемпионов, услышать гимн

Нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров заявил, что мечтает однажды сыграть в Лиге чемпионов и услышать гимн этого турнира, находясь на футбольном поле.

«О чём мечтаю на данный момент? Очень хочу сыграть в Лиге чемпионов, услышать гимн. Хотелось бы осуществить это с «Краснодаром». Хотел ли бы поиграть в Европе? Сейчас не думаю об этом, сконцентрирован на «Краснодаре». Я только в самом начале пути, мне ещё надо сформироваться, а дальше уже принимать решения», — приводит слова Кокшарова «РИА Новости Спорт».

18-летний Александр является воспитанником академии «Краснодара». В этом сезоне Кокшаров отыграл за «быков» восемь матчей во всех турнирах, отметился двумя мячами и одной голевой передачей. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость россиянина составляет € 300 тыс.