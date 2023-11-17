Форвард «Краснодара» Кокшаров: Холанд — очень сильный игрок, лучший в мире прямо сейчас

Нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров высказался о форварде «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде, а также рассказал, кто является его кумиром.

«Холанд? Очень сильный и хороший футболист. Считаю, что «Золотой мяч» должен был получить именно Холанд. Он лучший футболист мира на данный момент. Я часто смотрю матчи «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Мне нравится стиль игры Эрлинга, стараюсь действовать в похожей манере. Ещё выделю Виктора Осимхена из «Наполи». Кто мой кумир? Криштиану Роналду. Почему он, а не Месси? Нравится его ментальность, как он относится к мелочам. Считаю, что они многое решают в спорте. Мне близок подход, когда человек делает себя сам и во всём пытается стать лучше», — приводит слова Кокшарова «РИА Новости Спорт».

18-летний Александр является воспитанником академии «Краснодара». В этом сезоне Кокшаров отыграл за «быков» восемь матчей во всех турнирах, отметился двумя мячами и одной голевой передачей. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость россиянина составляет € 300 тысяч.