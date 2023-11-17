Форвард «Зенита» Изидор: игра с «Нефтчи» мне очень нужна, чтобы вернуть уверенность в себе

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор высказался о предстоящем товарищеском матче своей команды с «Нефтчи», отметив, что эта встреча нужна ему, чтобы вернуть уверенность в себе. Напомним, сине-бело-голубые сыграют с азербайджанским клубом завтра, 18 ноября.

«Я никогда не был в Баку. Игра с «Нефтчи» лично мне очень нужна. Получить игровую практику, вернуть уверенность в себе и как можно лучше подготовиться к следующим официальным матчам, чтобы выигрывать в чемпионате России после возвращения в Петербург.

Игра неофициальная. Рассматриваю ли эту поездку в том числе как некое новое приключение? Знаете, неважно, с кем именно и как нам предстоит играть следующий матч. Будь то «Нефтчи» или молодёжный «Зенит», товарищеская встреча или официальная. Я буду выкладываться на сто процентов. Про уверенность я уже сказал, а ещё мне надо возвращать оптимальную форму. Если придёт и то, и другое — придут и голы, а с ними и большее игровое время», — приводит слова Изидора «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне Изидор провёл за «Зенит» 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом.