Нападающий «Зенита» Изидор: будем бороться за чемпионство. Оценивать шансы мне не нужно

Форвард «Зенита» Вильсон Изидор заявил, что сине-бело-голубые продолжат борьбу за чемпионство в этом сезоне, а также рассказал, что партнёры помогают ему с адаптацией в команде

«Я не думаю, что ничья — хороший результат для «Зенита», потому что мы хотели победить, сейчас нам необходимо больше работать, чтобы вернуться на первое место. «Краснодар» — хорошая команда, но мы будем бороться за первое место. Мне не нужно оценивать шансы «Зенита» на чемпионство в этом сезоне. Конечно, «Зенит» будет бороться за первое место.

Я не могу назвать наших главных конкурентов за чемпионство, потому что много хороших команд, единственное, что мы хотим, — это быть первыми. Моя адаптация проходит хорошо. Поначалу было тяжело, потому что я был один, без семьи рядом. Но сейчас моя семья в Петербурге, со мной всё в порядке. День за днём всё становится простым, мои одноклубники помогают мне во многом. Все в команде помогают мне с адаптацией», — приводит слова Изидора ТАСС.