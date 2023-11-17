Relevo: «Реал» рассматривает возможность продления контракта с Анчелотти на два года

Руководство мадридского «Реала» рассматривает вариант пролонгации трудового соглашения с нынешним наставником «сливочных» Карло Анчелотти на два года. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, руководство мадридского клуба и лично его президент Флорентино Перес считают, что итальянский специалист является наиболее подходящим тренером для работы с командой, которая постепенно проходит процесс омоложения состава.

Подчёркивается, что на текущий момент боссы «Реала» не определились с длительностью контракта для Анчелотти. Возможен вариант с предложением специалисту годичного трудового соглашения с опцией продления ещё на один год. Также рассматривается вариант с тем, чтобы сразу предложить контракт, рассчитанный на два года.

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