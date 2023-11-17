Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Северная Македония. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Relevo: «Реал» рассматривает возможность продления контракта с Анчелотти на два года

Relevo: «Реал» рассматривает возможность продления контракта с Анчелотти на два года
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство мадридского «Реала» рассматривает вариант пролонгации трудового соглашения с нынешним наставником «сливочных» Карло Анчелотти на два года. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, руководство мадридского клуба и лично его президент Флорентино Перес считают, что итальянский специалист является наиболее подходящим тренером для работы с командой, которая постепенно проходит процесс омоложения состава.

Подчёркивается, что на текущий момент боссы «Реала» не определились с длительностью контракта для Анчелотти. Возможен вариант с предложением специалисту годичного трудового соглашения с опцией продления ещё на один год. Также рассматривается вариант с тем, чтобы сразу предложить контракт, рассчитанный на два года.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Материалы по теме
Анчелотти: «Реал» — самый большой клуб в мире с самой большой историей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android