Административный трибунал Испании отстранил Рубиалеса от футбола на три года

Административный трибунал по спорту (TAD) Испании отстранил бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса от футбола на три года. Об этом сообщает Iusport.

По информации источника, TAD наложил две санкции сроком на полтора года каждая (суммарно три года) на бывшего президента RFEF Луиса Рубиалеса за поцелуй без согласия футболистки женской сборной Испании Дженни Эрмосо, а также за неприличный жест в ложе во время финала чемпионата мира по футболу среди женщин — тогда Рубиалес схватился за пах.

Напомним, в сентябре Национальный суд Испании возбудил против Рубиалеса, покинувшего пост президента RFEF, уголовное дело, а в конце октября ФИФА отстранила Рубиалеса от футбола на три года за поцелуй Дженни Эрмосо, произошедший на церемонии награждения после финала женского чемпионата мира. Бывший президент RFEF намеревался подать апелляцию на это решение Международной федерации футбола.