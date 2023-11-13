Рубиалес подал прошение о прекращении дела о поцелуе с футболисткой сборной Испании Эрмосо

Экс-президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес потребовал от Административного трибунала по спорту (TAD) Испании закрыть дело о поцелуе с футболисткой национальной сборной Дженни Эрмосо. Об этом сообщает AS со ссылкой на агентство Europa Press.

По информации источника, Рубиалес считает несправедливой и непропорциональной трёхлетнюю дисквалификацию, которая грозит ему по итогам рассмотрения обвинений в TAD. Бывший президент RFEF полагает, что справедливым наказанием для него было бы предупреждение, штраф или дисквалификация на срок от трёх до шести месяцев.

Напомним, в сентябре Национальный суд Испании возбудил против Рубиалеса, покинувшего пост президента RFEF, уголовное дело, а в конце октября ФИФА отстранила Рубиалеса от футбола на три года за поцелуй Дженни Эрмосо на церемонии награждения после финала женского чемпионата мира. Бывший президент RFEF намеревался подать апелляцию на это решение Международной федерации футбола.