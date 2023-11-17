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Футболисты «Зенита» высказались против кибербуллинга в рамках всероссийской акции

Футболисты «Зенита» высказались против кибербуллинга в рамках всероссийской акции
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Пресс-служба санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» выложила видео, в котором игроки команды, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин и Данил Круговой, высказались против травли в Сети, поддержав всероссийскую акцию по борьбе с кибербуллингом.

«Зенит» присоединился к акции «Нет кибербуллингу». Кибербуллинг — это травля в интернете, когда один человек становится мишенью для волн негатива от множества людей. Не каждый способен легко перенести злые шутки, оскорбления, угрозы окружающих», — сказал Чистяков.

«В спорте, в профессиональной футбольной карьере мы часто сталкиваемся с кибербуллингом, и это непросто. Насилие в Сети и за её пределами — недопустимо. Мы против появления агрессии», — отметил Сутормин.

«Зенит» призывает всех болельщиков внимательно относиться к комментариям, быть вежливыми собеседниками в Сети. Слова в интернете могут ранить. В наших силах это остановить. Давайте вместе скажем нет кибербуллингу», — заявил Круговой.

Напомним, 11 ноября в России стартовал День борьбы с кибербуллингом — информационная кампания, посвящённая борьбе с травлей в Сети и за её пределами. Ранее «Зенит» поддержал всероссийскую акцию по борьбе с кибербуллингом, изменив эмблему клуба. На неё было добавлено два сердечка.

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