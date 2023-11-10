«Зенит» изменил эмблему клуба в рамках недели борьбы с кибербуллингом

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» поддержал всероссийскую акцию по борьбе с кибербуллингом, изменив эмблему клуба. На неё было добавлено два сердечка.

«Сине-бело-голубые присоединились ко всероссийской акции, направленной на борьбу с агрессией в интернете и за его пределами.

Кибербуллинг — это травля в Сети, когда волна негатива от множества людей направляется на одного человека или компанию. Пять лет назад VK запустил социальную кампанию, которая объединила всех, для кого любое насилие в Сети и за её пределами — недопустимо.

Спортсмены разного профессионального уровня и возраста регулярно сталкиваются с травлей и агрессией: воспитанники футбольных школ, которые сомневаются в своих способностях, профессиональные игроки, которые не забивают важный пенальти, клуб, который проигрывает матч.

Мы присоединяемся к инициативе, потому что уверены: cлова в интернете могут ранить, и в наших силах это остановить.

С 10 по 17 ноября «Зенит» объявляет «Неделю борьбы с кибербуллингом». Клуб изменил логотип, добавив в него белые сердца, символ социальной кампании, в знак того, что сине-бело-голубые против агрессии в интернете. В рамках недели мы поделимся правилами сетевого этикета, а также расскажем о профильных организациях, которые помогут получить поддержку, если вы столкнулись с насилием.

Футбольный клуб «Зенит» призывает всех болельщиков сине-бело-голубых относиться внимательнее к комментариям, быть вежливыми с собеседниками в интернете и беречь своих близких.

Слова в интернете могут ранить. В наших силах это остановить», — говорится в сообщении «Зенита» в телеграм-канале команды.

Напомним, ранее эмблема команды выглядела следующим образом:

Фото: ФК «Зенит»