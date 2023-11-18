Криштиану Роналду отреагировал на девятую победу сборной Португалии подряд

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на девятую победу своей национальной команды подряд.

«Девять побед подряд! Мы сохраняем концентрацию!» — написал Роналду в одной из социальных сетей.

16 ноября проходил матч 9-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024, в котором встречались сборные Лихтенштейна и Португалии. Игра шла на стадионе «Райнпарк» в Вадуце (Лихтенштейн). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:45 мск. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу португальцев.

На данный момент после девяти сыгранных матчей квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Лихтенштейна не смогла набрать очков и занимает последнее, шестое место в группе J. Португалия уже давно обеспечила себе попадание на чемпионат Европы 2024 года. Команда набрала 27 очков и располагается на первом месте в группе.