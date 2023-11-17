Португалия тайм не могла забить аутсайдеру. А потом проснулся Роналду

Сборная Португалии уже обеспечила себе участие на чемпионате Европы 2024 года в Германии. Команда Роберто Мартинеса одержала восемь побед в восьми встречах, но останавливаться не собиралась. Ей предстоял не самый сложный выезд к Лихтенштейну. Завершить отбор со 100% набранных очков — чем не челлендж? Да и Роналду мог улучшить свой бомбардирский рекорд в сборных.

Португалия выпустила атакующий стартовый состав. Одновременно на поле вышли Криштиану Роналду (как без него?), Жоау Феликс, Гонсалу Рамуш, Диогу Жота, Бернарду Силва и Бруну Фернандеш. Однако первый тайм получился максимально скучным. Португальцы владели мячом почти всё время, перекатывали его, периодически создавая моменты. Шансы получали Роналду, Рамуш, Фернандеш. Но оборона Лихтенштейна каким-то чудом справлялась со всем, а где-то и самих португальцев подводила не максимальная концентрация. Всё же тот факт, что команда уже на Евро и играет со слабым соперником, расслабил их.

Но на второй тайм Португалия вышла собранной. Может, Роберто Мартинес сказал пару жёстких слов в раздевалке? А первое крутое действие сделал тот, от кого это ожидаешь больше всего, — Криштиану Роналду. Уже на 47-й минуте Диогу Жота вырезал классный пас на форварда «Аль-Насра». Роналду пробежал несколько метров с мячом, вошёл в штрафную и, не заметив помехи в лице защитника Лихтенштейна, пробил точно под перекладину.

Классный гол, ставший для Криштиану 128-м за сборную. Он всё сильнее упрочняет свой исторический рекорд по голам за национальную команду. Отрыв от второго места (Али Даеи, Иран, 109) — уже 19 забитых мячей. Кстати, Роналду догнал Ромелу Лукаку в списке бомбардиров отбора Евро-2024. У обоих футболистов по 10 голов. Криштиану — машина даже в 38 лет.

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Забитый мяч никак не изменил картину матча. Впрочем, она оставалась одной и той же до конца: Португалия атакует, Лихтенштейн обороняется. Уже через девять минут после первого гола португальцы забили и второй. Канселу получил мяч на правом фланге, на него зачем-то выбежал голкипер хозяев Беньямин Бюхель. Вратарь сыграл неуклюже, дал себя обыграть, упал, а Канселу не стал отдавать пас, обвёл защитника и пробил по воротам. Хотя мог ассистировать стоявшему рядом Роналду!

На 67-й минуте Криштиану покинул поле. С Лихтенштейном он ограничился одним голом, который в итоге стал победным. Впереди у Португалии ещё одна домашняя игра с Исландией. Так что у Роналду есть шанс стать лучшим бомбардиром отбора Евро-2024, а также приблизиться к отметке в 130 голов за сборную. В концовке счёт разгромным могли сделать Жоау Феликс и Гонсалу Рамуш. Но в обоих случаях судья зафиксировал офсайд. Так что встреча завершилась с приемлемым для Лихтенштейна и победным для Португалии результатом — 2:0.

Лихтенштейн — Португалия — 0:2 Фото: Daniela Porcelli/Getty Images

Португальцы в девяти турах одержали девять побед, а разница мячей составляет 34-2. Мощно! Но стоит учитывать, что команде повезло с группой. Всё же Словакия, Люксембург, Исландия, Босния и Герцеговина, Лихтенштейн — не соперники для такой грозной силы. Во встрече с исландцами у Португалии две задачи: выиграть и сделать Роналду лучшим бомбардиром отбора.