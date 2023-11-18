Камерун, Кот-д’Ивуар и Тунис одержали крупные победы на старте отбора ЧМ-2026 в Африке

В пятницу, 17 ноября, прошли очередные матчи 1-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата мира — 2026 в Африке. Предлагаем ознакомиться с результатами встреч игрового дня.
Группа A
Буркина-Фасо – Гвинея-Бисау — 1:1. Матч проходил в Марокко.
Группа D
Эсватини – Ливия – 0:1. Матч проходил в ЮАР.
Камерун — Маврикий — 3:0.
Группа E
Замбия — Конго — 4:2.
Группа F
Кот-д’Ивуар – Сейшелы – 9:0.
Группа G
Гвинея – Уганда – 2:1.
Группа H
Либерия — Малави — 0:1;
Тунис — Сан-Томе и Принсипи — 4:0.
Группа I
Коморы — Центрально-Африканская Республика — 4:2;
Гана — Мадагаскар — 1:0;
Мали — Чад — 3:1.
Участники квалификации разделены на девять групп. Их победители получат путёвки в финальную часть ЧМ-2026, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.
Четыре лучшие команды из числа занявших в группах вторые места сыграют в дополнительном раунде за право попасть в межконтинентальный плей-офф.