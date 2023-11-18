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Камерун, Кот-д’Ивуар и Тунис одержали крупные победы на старте отбора ЧМ-2026 в Африке

В пятницу, 17 ноября, прошли очередные матчи 1-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата мира — 2026 в Африке. Предлагаем ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Группа A

Буркина-Фасо – Гвинея-Бисау — 1:1. Матч проходил в Марокко.

Группа D

Эсватини – Ливия – 0:1. Матч проходил в ЮАР.

Камерун — Маврикий — 3:0.

Группа E

Замбия — Конго — 4:2.

Группа F

Кот-д’Ивуар – Сейшелы – 9:0.

Группа G

Гвинея – Уганда – 2:1.

Группа H

Либерия — Малави — 0:1;

Тунис — Сан-Томе и Принсипи — 4:0.

Группа I

Коморы — Центрально-Африканская Республика — 4:2;

Гана — Мадагаскар — 1:0;

Мали — Чад — 3:1.

Участники квалификации разделены на девять групп. Их победители получат путёвки в финальную часть ЧМ-2026, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.

Четыре лучшие команды из числа занявших в группах вторые места сыграют в дополнительном раунде за право попасть в межконтинентальный плей-офф.