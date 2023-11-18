Главный тренер сборной Бразилии Диниз высказался о двух поражениях команды подряд

Главный тренер сборной Бразилии Фернандо Диниз высказался о поражении национальной команды от Колумбии в матче отборочного турнира ЧМ-2026.

«Команда проиграла два матча [подряд], и это очень плохо. Думаю, нужно учитывать, насколько команда изменилась после чемпионата мира и что у нас было мало времени на тренировки.

Давайте смотреть позитивно. Мы сделаем всё возможное, чтобы исправиться в матче с Аргентиной», – приводит слова Диниза официальный сайт Федерации футбола Бразилии.

18 ноября сборная Колумбии одержала волевую победу над Бразилией со счётом 2:1 в матче 5-го тура отборочного турнира ЧМ-2026 в Южной Америке. Встреча прошла в Барранкилье (Колумбия) на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес».