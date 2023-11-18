Издание FourFourTwo назвало имена лучших игроков в истории Англии. Кейн попал в топ-3

Статическо-аналитический портал FourFourTwo представил десятку лучших английских игроков в истории.

Рейтинг возглавил бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтон. Второй – экс-защитник и капитан «Вест Хэма» Бобби Мур.

Топ-10 лучших игроков Англии в истории по версии FourFourTwo:

1. Бобби Чарльтон

2. Бобби Мур

3. Гарри Кейн

4. Уэйн Руни

5. Джимми Гривз

6. Гордон Бэнкс

7. Пол Гаскойн

8. Дэвид Бекхэм

9. Алан Ширер

10. Гари Линекер

Напомним, недавно скончавшийся Чарльтон является чемпионом мира 1966 года, а также обладателем Кубка чемпионов 1968 года в составе «Манчестер Юнайтед». Помимо этого, легендарный английский футболист выиграл «Золотой мяч» в 1966 году. Чарльтон также был одним из выживших в Мюнхенской авиакатастрофе 1958 года, в которой погибли игроки и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед».